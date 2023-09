Ouverture de la Saison Culturelle Place Henri Lacabanne Monein, 15 septembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Au programme : Musique et déambulation

« 32 Mesures » -Ce jeune trio français aux sonorités uniques puise ses influences dans l’électro en y apportant l’expressivité des saxophones modifiés et d’une batterie hybride.

« La disparition des oiseaux » épisode 1 -La cabane à plume(s)par la compagnie l’homme debout,.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Program: Music and strolling

« 32 Mesures » -This young French trio with a unique sound draws its influences from electro music, adding the expressiveness of modified saxophones and hybrid drums.

« La disparition des oiseaux » episode 1 -La cabane à plume(s)par la compagnie l’homme debout,

En programa: Música y paseo

« 32 Mesures » -Este joven trío francés con un sonido único toma sus influencias de la música electro, añadiendo la expresividad de saxofones modificados y baterías híbridas.

« La disparition des oiseaux » episodio 1 -La cabane à plume(s)par la compagnie l’homme debout,

Auf dem Programm: Musik und Spaziergang

« 32 Mesures » -Dieses junge französische Trio mit seinen einzigartigen Klängen schöpft seine Einflüsse aus dem Elektrobereich und bringt die Ausdruckskraft von modifizierten Saxophonen und einem Hybridschlagzeug hinzu.

« La disparition des oiseaux » episode 1 -La cabane à plume(s)par la compagnie l’homme debout,

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Coeur de Béarn