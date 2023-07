Fêtes locales : Soirée des cafetiers Place Henri Lacabanne Monein Catégories d’Évènement: Monein

Fêtes locales : Soirée des cafetiers Place Henri Lacabanne Monein, 3 août 2023. Avec un concert de Tribus Mundi.

2h00 Fermeture..

2023-08-03

Place Henri Lacabanne

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With a concert by Tribus Mundi.

2h00 Closing. Con un concierto de Tribus Mundi.

2:00 Clausura. Mit einem Konzert von Tribus Mundi.

