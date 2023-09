Bal trad Place Henri Lacabanne, Monein (64), 1 septembre 2023, .

Bal trad Vendredi 1 septembre, 19h30 Place Henri Lacabanne, Monein (64) 0

Adishatz, Dans le cadre de l’animation du marché et du festival « Lacabanne des Arts », retrouvez-nous ce vendredi à 19h30Place Henri Lacabanne à Moneinpour danser avec le duo Lo bal Bruzou et Christian JosuéAvec @Ufj Lunionfaitlajongle et La Mairie de Monein

source : événement Bal trad publié sur AgendaTrad

Place Henri Lacabanne, Monein (64) Place Henri Lacabanne, 64360 Monein, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44667 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:30:00+02:00 – 2023-09-01T21:00:00+02:00

2023-09-01T19:30:00+02:00 – 2023-09-01T21:00:00+02:00

baltrad balfolk