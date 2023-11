VEILLÉE DE NOËL – SAINT-DENIS-D’ANJOU Place Henri IV Saint-Denis-d’Anjou, 16 décembre 2023, Saint-Denis-d'Anjou.

Saint-Denis-d’Anjou,Mayenne

Rendez-vous le samedi 16 décembre à Saint-Denis-d’Anjou pour un programme de noel haut en couleurs !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Henri IV

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire



Join us on Saturday December 16 in Saint-Denis-d’Anjou for a colorful Christmas program!

Únase a nosotros el sábado 16 de diciembre en Saint-Denis-d’Anjou para disfrutar de un colorido programa navideño

Wir treffen uns am Samstag, dem 16. Dezember, in Saint-Denis-d’Anjou für ein buntes Weihnachtsprogramm!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire