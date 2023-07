Départ du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine Place Henri Coursaget Confolens, 22 août 2023, Confolens.

Confolens,Charente

Confolens accueille le départ de l’édition 2023 du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

Place Henri Coursaget

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine



Confolens hosts the start of the 2023 Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine

Confolens acoge la salida del Tour Poitou-Charentes 2023 en Nueva Aquitania

Confolens empfängt den Start der Tour Poitou-Charentes in Nouvelle Aquitaine 2023

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme Charente Limousine