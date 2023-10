Des vélos à 5 euros! Place Henri Chamarre Angoulême Catégories d’Évènement: Angoulême

Charente Des vélos à 5 euros! Place Henri Chamarre Angoulême, 22 octobre 2023, Angoulême. Des vélos à 5 euros! Dimanche 22 octobre, 15h00 Place Henri Chamarre L’atelier de réparation participatif de la Cyclofficine d’Angoulême vous propose une vente de vélos enfant à réparer : on apporte les vélos (issus de dons ou de collectes en déchèterie), les outils, et nos conseils !

Dans le cadre du festival en cages. Place Henri Chamarre 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

