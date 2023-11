La forêt s’éveille sur les coteaux Meudon ! Place Henri Brousse Meudon, 22 mars 2024, Meudon.

La forêt s’éveille sur les coteaux Meudon ! 22 mars et 19 avril 2024 Place Henri Brousse Tarifs : tarif adulte 15.4€ ; tarif enfant (jusqu’à 16 ans inclus) 10.4€

À l’approche du printemps, venez profiter du sous-bois clair et de ses floraisons (jacinthe, anémone des bois, ail des ours, aubépine, etc). Cheminez le long des sentiers en famille ou entre amis et faites vous charmer par les floraisons en apprenant à identifier les plantes au moyen des sens, d’anecdotes, et d’une clé d’identification forestière !

Durée : 2h00

Activité organisée par nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur [EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/la-foret-s-eveille-sur-les-coteaux-meudon-2](https://www.eco-nature.org/experience/la-foret-s-eveille-sur-les-coteaux-meudon-2)

Place Henri Brousse Place Henri Brousse Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T11:30:00+01:00 – 2024-03-22T13:30:00+01:00

2024-04-19T12:30:00+02:00 – 2024-04-19T14:30:00+02:00

Nature Sortie nature