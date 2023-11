DÉPÔT DE GERBE ET CONFÉRENCE Place Henri Breton Charmes, 2 décembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Dépôt de gerbe au cimetière de Charmes à 10 h suivit du dépôt de gerbe à l’hôtel de ville.

Dans l’après-midi, conférence anniversaire des 100 ans du décès de Maurice Barrès.. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:20:00. 0 EUR.

Place Henri Breton

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Wreath-laying at Charmes cemetery at 10 a.m., followed by wreath-laying at the town hall.

In the afternoon, conference to mark the 100th anniversary of the death of Maurice Barrès.

Colocación de una corona de flores en el cementerio de Charmes a las 10.00 h, seguida de la colocación de una corona de flores en el ayuntamiento.

Por la tarde, conferencia con motivo del centenario de la muerte de Maurice Barrès.

Kranzniederlegung auf dem Friedhof von Charmes um 10 Uhr, gefolgt von einer Kranzniederlegung am Rathaus.

Am Nachmittag: Jubiläumskonferenz zum 100. Todestag von Maurice Barrès.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT EPINAL ET SA REGION