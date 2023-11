REPAS TÉLÉTHON Place Henri Breton Charmes, 1 décembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Le CS Charmes vous convie à assister au repas dansant du Téléthon. Au menu : Kir, Tartiflette, salade, dessert, café animé par un DJ comme chaque année. Ambiance assurée car Coralie sera là.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-02 02:00:00. 10 EUR.

Place Henri Breton

Charmes 88130 Vosges Grand Est



CS Charmes invites you to attend the Telethon dinner-dance. On the menu: Kir, Tartiflette, salad, dessert and coffee, with a DJ as usual. Atmosphere guaranteed, as Coralie will be there.

CS Charmes le invita a asistir a la cena y baile del Teletón. En el menú: Kir, Tartiflette, ensalada, postre, café y, como siempre, un DJ. El ambiente está garantizado, ya que Coralie estará allí.

Der CS Charmes lädt Sie ein, dem Tanzessen für den Telethon beizuwohnen. Auf der Speisekarte stehen Kir, Tartiflette, Salat, Dessert und Kaffee, die wie jedes Jahr von einem DJ begleitet werden. Die Stimmung ist garantiert, denn Coralie wird dabei sein.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT EPINAL ET SA REGION