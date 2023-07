Escape game urbain Ô voleurs ! Place Hélène Cyminsky Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

AN 2137Un groupe de voleurs s’est emparé de téléporteurs Atlantide pour remonter le temps en 1877 afin de dérober un objet au poète Paul VERLAINE qui vivait à Rethel à cette époque.Pour protéger le cours normal de l’histoire, votre mission consiste à mener l’enquête dans les rues de la ville aux côtés du « poète maudit »Qui sont-ils?Pourquoi s’attaquent-ils à Verlaine?Quels mystères se cachent derrière ce larcin?Entre amis ou en famille, cette aventure vous donnera l’opportunité de redécouvrir la vie et l’oeuvre de l’homme, tout en explorant le patrimoine de l’ancienne Cité Mazarin.

Place Hélène Cyminsky

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



AN 2137A group of thieves have taken Atlantis teleporters back to 1877 to steal an object from the poet Paul VERLAINE who lived in Rethel at that time.To protect the normal course of history, your mission is to investigate the streets of the city alongside the « cursed poet « Who are they?With friends or family, this adventure will give you the opportunity to rediscover the life and work of the man, while exploring the heritage of the former Mazarin City

AN 2137Un grupo de ladrones ha llevado a los teletransportadores de Atlantis al año 1877 para robar un objeto del poeta Paul VERLAINE que vivía en Rethel en aquella época.Para proteger el curso normal de la historia, tu misión es investigar las calles de la ciudad junto al « poeta maldito « ¿Quiénes son?Con amigos o en familia, esta aventura le dará la oportunidad de redescubrir la vida y la obra del hombre, mientras explora el patrimonio de la antigua ciudad de Mazarino

AN 2137Eine Gruppe von Dieben hat sich mit Hilfe von Atlantis-Teleportern in das Jahr 1877 begeben, um einen Gegenstand des Dichters Paul Verlaine zu stehlen, der zu dieser Zeit in Rethel lebte.Um den normalen Lauf der Geschichte zu schützen, ist es Ihre Aufgabe, in den Straßen der Stadt an der Seite des « verfluchten Dichters » zu ermitteln.Wer sind die Diebe?Warum haben sie es auf Verlaine abgesehen? Welche Geheimnisse verbergen sich hinter diesem Diebstahl? Ob mit Freunden oder der Familie, dieses Abenteuer gibt Ihnen die Möglichkeit, das Leben und Werk des Mannes wiederzuentdecken und gleichzeitig das Erbe der alten Cité Mazarin zu erkunden

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme