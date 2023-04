Marché du mercredi – Cité La Monnaie à Romans Place Hector Berlioz Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Marché du mercredi – Cité La Monnaie à Romans
Place Hector Berlioz, Romans-sur-Isère.
Marché forain et alimentaire.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00.

Place Hector Berlioz

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fairground and food market. Feria y mercado de alimentos. Jahrmarkt und Lebensmittelmarkt.

