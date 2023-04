Marché de La Côte-Saint-André Place Hector Berlioz, 6 février 2023, La Côte-Saint-André.

NOUVEAU en plus du jeudi matin sous la halle médiévale, venez nous retrouver sur un marché forain le samedi matin, place Berlioz..

2023-02-06 à ; fin : 2023-12-31 . .

Place Hector Berlioz

La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



NEW in addition to the Thursday morning under the medieval hall, come and meet us at a fairground market on Saturday morning, place Berlioz.

NOVEDAD Además de los jueves por la mañana en la sala del mercado medieval, venga a vernos al mercado de la feria los sábados por la mañana en la plaza Berlioz.

NEU Zusätzlich zum Donnerstagmorgen in der mittelalterlichen Markthalle finden Sie uns auch auf einem Jahrmarkt am Samstagmorgen auf dem Place Berlioz.

Mise à jour le 2021-11-12 par Office de Tourisme Terres de Berlioz