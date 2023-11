Village Zéro Déchets Place Haute-Vienne Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 10h à 16h.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, Limoges Métropole vous invite à découvrir un village Zéro Déchets et ses nombreuses animations proposé lors de cette semaine !

Au programme ! Apprenez à composter vos biodéchets, Escape Game Zéro Déchet, Réparation de vélos, textiles, Tester vos connaissances sur le tri !

Détail de la programmation et inscriptions aux atelier sur le site (en lien)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

Place Haute-Vienne

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 4pm.

As part of the European Week for Waste Reduction, Limoges Métropole invites you to discover a Zero Waste village and the many activities on offer during the week!

On the program! Learn how to compost your biowaste, Zero Waste Escape Game, Bicycle and textile repairs, Test your sorting knowledge!

Details of the program and workshop registrations on the website (link).

De 10.00 a 16.00 h.

En el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, Limoges Métropole le invita a descubrir un pueblo Residuo Cero y las numerosas actividades propuestas durante la semana

En el programa Aprenda a compostar sus biorresiduos, Juego de Escape Residuo Cero, Reparación de bicicletas y textiles, ¡Ponga a prueba sus conocimientos de clasificación!

Detalles del programa e inscripciones a los talleres en la página web (enlace).

Von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung lädt Limoges Métropole Sie dazu ein, ein Null-Abfall-Dorf und seine zahlreichen Animationen zu entdecken, die während dieser Woche angeboten werden!

Auf dem Programm steht Folgendes! Lernen Sie, Ihre Bioabfälle zu kompostieren, Zero Waste Escape Game, Fahrrad- und Textilreparaturen, Testen Sie Ihr Wissen über die Mülltrennung!

Einzelheiten zum Programm und Anmeldung zu den Workshops finden Sie auf der Website (Link).

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Limoges Métropole