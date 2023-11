Mois sans tabac Place Haute-Vienne Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Mois sans tabac Place Haute-Vienne Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. Mois sans tabac Samedi 25 novembre, 10h00 Place Haute-Vienne La Ville de Limoges vous propose une journée de sensibilisation le 25 novembre de 10 h à 18 h place Haute-Vienne en association avec Asolim, la ligue contre le concer, la COREADD, la clinique Chénieux, Addictions France, Le Pont, la Marguerite, AFD.

Un stand avec des propositions de substituts nicotiniques ainsi que des tests de souffle seront proposés en présence de professionnels de santé.

+ d’infos pour vous inscrire et recevoir votre kit dès à présent Place Haute-Vienne Place Haute-Vienne Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges

Lieu Place Haute-Vienne
Adresse Place Haute-Vienne Limoges
Ville Limoges
Departement Haute-Vienne

