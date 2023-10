Vintage Auto Rétro Basque Place Harana Hasparren, 21 octobre 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

Plusieurs circuits promenades possibles à travers nos chemins préférés sans ligne blanche, vous pourrez ainsi faire plusieurs circuits différents à la file.

Présentation de véhicule et détail de la restauration ou l’historique avec remise de prix jury.

Plusieurs jeux d’adresse, conducteur ou non, vous serons proposés avec différents cadeaux de participation.

Buvette et restauration sur place..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

Place Harana

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



You can take several different circuits in a row, through our favorite roads with no white lines.

Vehicle presentation and details of restoration or history, with prize-giving by jury.

Several games of skill, both driving and non-driving, will be on offer, with various prizes for participants.

Refreshments and catering on site.

Se podrán realizar diferentes circuitos por nuestros carriles favoritos sin líneas blancas, por lo que se podrán hacer varios circuitos diferentes seguidos.

Presentación de vehículos y detalles de su restauración o historia, con entrega de premios por parte de un jurado.

Se le propondrán varios juegos de habilidad, con conductor o sin él, con diversos regalos de participación.

Refrescos y catering in situ.

Mehrere mögliche Rundfahrten Spaziergänge über unsere Lieblingswege ohne weiße Linien, so dass Sie mehrere verschiedene Rundfahrten hintereinander machen können.

Fahrzeugvorstellungen und Details zur Restaurierung oder Geschichte mit Preisverleihung durch eine Jury.

Mehrere Geschicklichkeitsspiele, Fahrer oder nicht, werden Ihnen mit verschiedenen Geschenken für die Teilnahme angeboten.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Pays Basque