Découvrez depuis votre smartphone le patrimoine disparu ou inaccessible des ateliers d'imprimeurs ! Une immersion en 3D à la rencontre d'un atelier de la renaissance, et un parcours géolocalisé pour explorer le quartier des imprimeurs. Puis aventurez-vous de l'autre côté du Rhin, et découvrez l'incroyable histoire de Beaumarchais imprimant les œuvres censurées de Voltaire dans l'ancienne forteresse Vauban ! Place Gutenberg Place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin Grand Est 03 88 52 28 28 Cette ancienne place est située au cœur de la Grande-Île, le centre historique de Strasbourg. Jusqu'à la Révolution, la place était le centre administratif et politique de Strasbourg. Aujourd'hui, la place Gutenberg est bordée par le magnifique bâtiment Renaissance de la Chambre de Commerce.

Depuis 1840, la statue de Gutenberg, réalisée par David d'Angers, trône au centre de la place.

