Repas partagé à Griffeuille Vendredi 7 juillet, 16h30 Place Gustave Ferrié, Griffeuille

Le CIQ et les habitants de Griffeuille organisent un moment convivial autour d’un repas confectionné par les femmes du quartier. Elles cuisineront à l’extérieur pour celles et ceux qui voudront se joindre à elles.

Au programme :

Dès 16h 30, les enfants pourront se rafraîchir grâce au toboggan aquatique.

Atelier maquillage.

Atelier sérigraphie ( graph tee-shirt)

Jeux géant en bois.

Karaoke et soirée musicale.

Concours de jeux vidéo pour les ados.

Pendant le repas, projection de la sélection qui sera présentée au festival Off des Rencontres d’Arles, et participation d’un photographe qui documentera l’événement afin de le projeter le lendemain dans la cour de l’Archevêché où les habitants seront conviés.

Repas ouvert à tous, organisé par le CIQ avec le soutien de nombreux partenaires et avec la participation des commerçants.

Place Gustave Ferrié, Griffeuille, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

Griffeuille quartier