Universal Groov’ Squad Place Gustave Delecroix Templemars, 13 juillet 2023, Templemars.

Universal Groov’ Squad Jeudi 13 juillet, 17h30, 19h00 Place Gustave Delecroix Gratuit

Fanfare Groov’n’roll

Universal Groov’ Squad est une formation simple et efficace de 6 instrumentistes composée d’un saxophone ténor, une trompette, un trombone, un tuba et une batterie. Ce BrassBand saura vous transporter dans l’univers du Groove grâce à des musiques originales euphorisantes et des musiciens de qualité, pour en prendre plein les mirettes !

–

Tout public

Durée : 1h

–

Pour y aller :

En Vélo

Bus : lignes 55/70R/921 – Arrêt Eglise

Covoiturage

Place Gustave Delecroix Place Gustave Delecroix 59175 Templemars Templemars 59175 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T17:30:00+02:00 – 2023-07-13T18:30:00+02:00

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T20:00:00+02:00

Aéronef Les Belles Sorties été