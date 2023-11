Exposition-contée « Alice au Pays des Merveilles » au château Guillaume-le-Conquérant de Falaise Place Guillaume le Conquérant Falaise, 9 novembre 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

En cette fin d’année et au cœur de l’hiver, le château médiéval Guillaume-le-Conquérant de Falaise se transforme en un cadre magique, celui du Pays des Merveilles. Suivez les aventures étranges et drolatiques de la jeune Alice dans ses péripéties étourdissantes, dans un monde où les règles sont inversées et les surprises surgissent au détour du chemin. On y escalade des champignons géants, on y fait la course avec des animaux bavards et on y prend le thé chez un lièvre un peu toqué…

C’est Benjamin Lacombe, le célèbre auteur et illustrateur, qui réinterprète pour nous ce Pays des Merveilles : décors grandeur-nature, projections vidéo, ambiances lumineuses et atmosphères musicales remplissent les pièces du château et forment les chapitres de l’histoire. Une exposition pour petits et grands à découvrir en visite libre ou en compagnie de nos conteurs.

* Visites contées d’une heure pour les familles (sur réservation uniquement, dans la limite des places disponibles) :

Les samedis et dimanches en période scolaire

Tous les jours pendant les vacances de Noël

* Visite libre de l’exposition :

Tous les jours, de 10h à 18h, du 9 novembre au 7 janvier (fermeture à 17h les 24 et 31 décembre, fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

Pendant la durée de l’exposition, la visite historique avec tablettes est accessible.

Illustrations : Benjamin Lacombe.

Une réalisation du Château Guillaume-le-Conquérant, avec l’assistance des Services Techniques de la Ville de Falaise. Tarifs habituels..

Place Guillaume le Conquérant

Falaise 14700 Calvados Normandie



At the end of the year and in the heart of winter, the medieval castle William the Conqueror in Falaise is transformed into a magical setting, that of Wonderland. Follow the strange and funny adventures of young Alice in her dizzying adventures, in a world where the rules are reversed and surprises appear at every turn. You climb giant mushrooms, race with talkative animals and have tea with a crazy hare…

Benjamin Lacombe, the famous author and illustrator, has reinterpreted this Wonderland for us: life-size sets, video projections, lighting and musical atmospheres fill the rooms of the castle and form the chapters of the story. An exhibition for young and old to discover on your own or in the company of our storytellers.

* Storytelling tours for families (without reservation, subject to availability):

Duration: 1 hour.

* Free visit of the exhibition :

Every day from November 10 to January 2 (closed on December 25 and January 1).

During the exhibition, the historical visit with tablets is available.

Illustrations : Benjamin Lacombe.

A realization of the Château Guillaume-le-Conquérant, with the assistance of the Technical Services of the City of Falaise. Usual prices.

El castillo medieval de Guillermo el Conquistador en Falaise se transforma en el mágico escenario del País de las Maravillas. Sigue las extrañas y divertidas aventuras de la joven Alicia mientras se embarca en un vertiginoso viaje por un mundo donde las reglas se invierten y las sorpresas surgen por el camino. Aquí podrás trepar por setas gigantes, correr con animales parlanchines y tomar el té con una liebre puntiaguda…

Benjamin Lacombe, célebre autor e ilustrador, reinterpreta para nosotros este País de las Maravillas: decorados de tamaño natural, proyecciones de vídeo, efectos luminosos y ambientes musicales llenan las salas del castillo y forman los capítulos de la historia. Una exposición para que grandes y pequeños la descubran solos o en compañía de nuestros cuentacuentos.

* Visitas cuentacuentos de una hora para familias (previa reserva, según disponibilidad):

Sábados y domingos durante las vacaciones escolares

Todos los días durante las vacaciones de Navidad

* Visitas autoguiadas a la exposición :

Todos los días, de 10.00 a 18.00 h, del 9 de noviembre al 7 de enero (cierre a las 17.00 h los días 24 y 31 de diciembre, cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero).

Durante la duración de la exposición, está disponible la visita histórica con tabletas.

Ilustraciones de Benjamin Lacombe.

Realizado por el castillo de Guillaume-le-Conquérant, con la ayuda de los Servicios Técnicos de Falaise. Tarifas normales de entrada.

Am Ende des Jahres und im Herzen des Winters verwandelt sich das mittelalterliche Schloss Wilhelm des Konquistadors von Falaise in eine magische Kulisse, die des Wunderlandes. Folgen Sie den seltsamen und drolligen Abenteuern der jungen Alice auf ihren atemberaubenden Reisen durch eine Welt, in der die Regeln umgekehrt sind und die Überraschungen hinter jeder Wegbiegung auftauchen. Hier klettert man auf riesige Pilze, rennt mit geschwätzigen Tieren um die Wette und trinkt Tee bei einem etwas schusseligen Hasen…

Benjamin Lacombe, der berühmte Autor und Illustrator, hat dieses Wunderland für uns neu interpretiert: lebensgroße Kulissen, Videoprojektionen, Lichtstimmungen und musikalische Stimmungen füllen die Räume des Schlosses und bilden die Kapitel der Geschichte. Eine Ausstellung für Groß und Klein, die Sie bei einem freien Besuch oder in Begleitung unserer Erzähler entdecken können.

* Einstündige Märchenführungen für Familien (nur mit Reservierung, solange Plätze verfügbar sind):

Samstags und sonntags während der Schulzeit

Täglich während der Weihnachtsferien

* Freie Besichtigung der Ausstellung :

Täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr vom 9. November bis 7. Januar (Schließung um 17:00 Uhr am 24. und 31. Dezember, geschlossen am 25. Dezember und 1. Januar).

Während der Dauer der Ausstellung ist die historische Führung mit Tablets zugänglich.

Illustrationen: Benjamin Lacombe.

Eine Realisierung des Château Guillaume-le-Conquérant, mit Unterstützung der Technischen Dienste der Stadt Falaise. Normale Eintrittspreise.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité