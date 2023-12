Orchestre de Rue Place Guillaume le Conquérant EU Catégorie d’Évènement: EU Orchestre de Rue Place Guillaume le Conquérant EU, 16 décembre 2023, EU. Orchestre de Rue Samedi 16 décembre, 14h30 Place Guillaume le Conquérant Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

Fin : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00 Déambulation dans les rues de la Ville d’Eu dans le cadre des auditions de Noël de l’école de musique Place Guillaume le Conquérant Place Guillaume le Conquérant , 76260 EU EU Détails Catégorie d’Évènement: EU Autres Lieu Place Guillaume le Conquérant Adresse Place Guillaume le Conquérant , 76260 EU Ville EU Lieu Ville Place Guillaume le Conquérant EU Latitude 50.048329 Longitude 1.419826 latitude longitude 50.048329;1.419826

Place Guillaume le Conquérant EU https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/