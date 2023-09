Découvrez Saint-Félix-Lauragais et ses moulins lors d’une visite guidée Place Guillaume de Nogaret Saint-Félix-Lauragais, 17 septembre 2023, Saint-Félix-Lauragais.

Découvrez Saint-Félix-Lauragais et ses moulins lors d’une visite guidée Dimanche 17 septembre, 10h00 Place Guillaume de Nogaret Gratuit. Sur inscription.

Cette visite vous mène à la découverte du riche patrimoine et de l’histoire de Saint-Félix-Lauragais. Suivez le guide à la découverte de la place Guillaume de Nogaret et de sa halle, de la maison de Déodat de Séverac (façade côté place), de la tour Montfort, de la collégiale… mais aussi la vie de Déodat de Séverac et les moulins du village.

Certains de ces moulins sont privés mais tous visibles de l’extérieur. le moulin du Chapitre, le moulin de la Croix et la butte des Trois Moulins. Certains de ces moulins font l’objet d’un projet de valorisation à l’échelle du Lauragais pour des travaux de restauration et d’aménagement.

Place Guillaume de Nogaret 31540 Saint-Félix-Lauragais Saint-Félix-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie 05 62 18 96 99 https://www.auxsourcesducanaldumidi.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 18 96 99 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@auxsourcesducanaldumidi.com »}] Place centrale du village de Saint-Félix-Lauragais fondé vers 1245. La place est dotée d’une halle datant du XVIe siècle et d’une tour coiffée d’un statue de la vierge.

La maison natale de Déodat de Séverac se trouve côté sud de la place, le long de la rue Déodat de Séverac.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

