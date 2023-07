[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Saint-Félix-Lauragais] MACADAM FARMER & LAKHDAR HANOU ENSEMBLE ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Place Guillaume de Nogaret Saint-Félix-Lauragais, 12 août 2023, Saint-Félix-Lauragais.

[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Saint-Félix-Lauragais] MACADAM FARMER & LAKHDAR HANOU ENSEMBLE ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Samedi 12 août, 09h30, 14h30, 19h30, 21h00 Place Guillaume de Nogaret SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme // PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DES 19H

☼ Concert à 19h30

Reprises hillbilly en direct du sud des États-Unis

On connaît par cœur tous ces tubes intemporels et pourtant on les redécouvre sous un nouveau jour.

Décalé et inventif, Macadam Farmer donne aux plus fameux artistes (ACDC, Bee Gees, The Beatles, Cyndi Lauper, Queen, Prince, etc..) une saveur qui fleure bon les bayous de Louisiane, aux couleurs du sud des États-Unis.

Macadam Farmer invite tout le monde à un pur moment de convivialité : Sourire au coin des lèvres, le public va de surprise en surprise !

► Distribution : Jean Philippe Vié : soubassophone / Éric Gilles : banjo / Rudy Audant : guitare / Richard Retore : chant / Xavier Bonnery : percussions

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

—

☼ Concert à 21h

Expérience Orchestra

Fusion envoutante des musiques classiques et orientales

Une rencontre fructueuse entre un orchestre de musique classique et un ensemble de musique orientale, portée par le joueur de oud autodidacte Lahkdar Hanou. Cette collaboration a pour volonté de croiser les esthétiques, de lier et de mélanger les cultures ainsi que les époques.

« Expérience Orchestra », c’est également vouloir entrelacer deux façons d’aborder la musique.

► Distribution : Lakhdar Hanou : oud / Leïla Zitouni : chant / François Paco Labat : percussion (derbouka) / Marylou Planchon : ney / Simon Barbe : accordéon / Gilles Stroch : clarinette, clarinette basse / Nicolas Kononovitch, Ana Sanchez Hernandez, Audrey Dupont, Aurélie Fauthous, Anaïs Holzmann : violon / Carlos Vizcaino Gijon, Vincent Gervais : alto / Nabi Cabestany, Etienne Larrat : violoncelle / Nohora Muñoz Ortiz : Contrebasse

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

9h30 – Randonnée « Le Chemin des fourches et le cimetière des Anglais » avec la Randonnée Revéloise

Cette randonnée vous fera découvrir la plaine du Lauragais, au pied du village médiéval de Saint-Félix Lauragais. Le long de la balade, vous pourrez admirer la vue sur les Pyrénées, la Montagne Noire et le village de Saint-Félix Lauragais. Vous découvrirez également l’histoire du Duc de Wellington à Saint-Félix Lauragais.

RDV : Place Guillaume de Nogaret – 31540 Saint-Félix Lauragais

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

14h30 – Visite guidée du Château médiéval de Saint-Félix Lauragais

Vous voyagerez à travers les siècles de l’histoire en parcourant les nombreuses pièces de ce château médiéval, qui trône au bout du village et domine la plaine du Lauragais.

RDV : Château de Saint-Félix Lauragais – Rue des Écoles – 31540 Saint-Félix Lauragais

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 30 personnes

15h30 – Visite et découverte de la ferme et fromagerie de Cabriole

Venez découvrir les différentes étapes de la fabrication du fromage. Visite de l’élevage de chèvres et de vaches. A la fin de la visite, vous pourrez assister à la traite et à une petite dégustation des produits de la ferme.

RDV : Ferme de Cabriole – Ferme de Cabriole

Durée : 2h

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Marilou Pitout