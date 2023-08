MARCHÉ DE NOËL Place Grenetier Réhon, 2 décembre 2023, Réhon.

Réhon,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël avec la participation de Yoan Evènementiel : animations, spectacles, buvette et restauration.

Réservation des stands au 06 77 88 19 43.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 21:00:00. 0 EUR.

Place Grenetier Salle de la jeunesse

Réhon 54430 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market with Yoan Evènementiel: entertainment, shows, refreshments and food.

Stall bookings on 06 77 88 19 43.

Mercado de Navidad con Yoan Evènementiel: animación, espectáculos, refrescos y comida.

Reserva de puestos en el 06 77 88 19 43.

Weihnachtsmarkt mit Beteiligung von Yoan Evènementiel: Animationen, Aufführungen, Imbiss und Essen.

Reservierung der Stände unter 06 77 88 19 43.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU GRAND LONGWY