Noël à Brioude Place Grégoire de Tours Brioude, 16 décembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Le village de Noël s’installera sur la place Grégoire-de-Tours illuminée, où les chalets vous accueilleront, pour vous proposer des idées de cadeaux, une boisson chaude où une sucrerie, autour d’une patinoire extérieure !.

2023-12-16 fin : 2023-12-04 . .

Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Christmas village will be set up on the illuminated Place Grégoire-de-Tours, where chalets will welcome you, offering gift ideas, a hot drink or a sweet treat, around an outdoor skating rink!

El pueblo navideño se instalará en la iluminada plaza Grégoire-de-Tours, donde los chalés le darán la bienvenida, ofreciéndole ideas para regalos, una bebida caliente o un dulce, ¡alrededor de una pista de hielo al aire libre!

Das Weihnachtsdorf wird auf dem beleuchteten Place Grégoire-de-Tours errichtet, wo die Hütten Sie mit Geschenkideen, einem heißen Getränk oder einer Süßigkeit und einer Eislaufbahn im Freien empfangen werden!

