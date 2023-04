Concert donné par l’ensemble choral Philomele Place Grégoire de Tours Brioude Catégories d’Évènement: Brioude

2023-07-13 20:45:00 20:45:00 – 2023-07-13 22:00:00 22:00:00

Haute-Loire . L’Ensemble Choral Philomèle, chorale de Paris d’environ quarante amateurs enthousiastes, organise chaque année plusieurs concerts à Paris, en Ile-de France, en province ou à l’étranger alainlechevalier@free.fr +33 6 19 59 44 31 Place Grégoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude

