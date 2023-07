Fête nationale – Bal public Place Gouraud Kaysersberg Vignoble, 13 juillet 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Fête foraine, bal public et feux d’artifice tiré des vestiges du château. Départ cortège avec lampions depuis le parking Porte Basse..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

Place Gouraud

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Funfair, public dance and fireworks from the remains of the castle. Lantern procession departs from Porte Basse parking lot.

Parque de atracciones, baile público y fuegos artificiales desde los restos del castillo. Salida de la procesión con farolillos desde el aparcamiento de Porte Basse.

Jahrmarkt, öffentlicher Tanz und Feuerwerk, das von den Überresten des Schlosses abgefeuert wird. Start des Umzugs mit Lampions ab dem Parkplatz Porte Basse.

Mise à jour le 2023-06-18 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg