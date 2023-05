Festival Ôrizons : Cinéma plein-air AZUR ET ASMAR Place Gour de l’Arche, 17 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Samedi 17 Juin

Festival Ôrizons : Cinéma plein-air AZUR ET ASMAR

18h00 : Ouverture du village nomade

20h00 : Barbecue

22h00 : Projection du film à la tombée de la nuit

C’est au cœur des habitations du Gour de l’Arche, dans le parc

arboré des immeubles Raudier, que le festival Ôrizons s’installe

pour une soirée de clôture autour du traditionnel ciné plein-air.

Dans une atmosphère familiale et chaleureuse, petits et grands

viennent pique-niquer ou profiter du barbecue en attendant la

projection en plein air du film Azur et Asmar, choisi par les familles

du quartier..

Place Gour de l’Arche

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday June 17th

Festival Ôrizons : Open-air cinema AZUR AND ASMAR

18h00 : Opening of the nomadic village

20h00 : Barbecue

10:00 pm : Screening of the film at nightfall

It is in the heart of the houses of the Gour de l?Arche, in the park

of the Raudier buildings, that the festival Ôrizons settles down

for a closing night around the traditional open-air cinema.

In a warm and family atmosphere, young and old alike

come to picnic or to enjoy the barbecue while waiting for the

outdoor projection of the film Azur et Asmar, chosen by the families of the

chosen by the families of the neighborhood.

Sábado 17 de junio

Festival Ôrizons : Cine al aire libre AZUR Y ASMAR

18h00 : Apertura del pueblo nómada

20h00 : Barbacoa

22h00 : Proyección de la película al anochecer

En el corazón de la urbanización del Gour de l’Arche, en el parque

de los edificios Raudier, tendrá lugar el festival Ôrizons

para una noche de clausura en torno al tradicional cine al aire libre.

En un ambiente cálido y familiar, grandes y pequeños

harán un picnic o disfrutarán de la barbacoa mientras esperan la proyección al aire libre

proyección al aire libre de la película Azur et Asmar, elegida por las familias

elegida por las familias del barrio.

Samstag, 17. Juni

Festival Ôrizons: Open-Air-Kino AZUR ET ASMAR

18h00 : Eröffnung des Nomadendorfes

20.00 Uhr: Barbecue

22.00 Uhr: Filmvorführung bei Einbruch der Dunkelheit

Das Festival findet inmitten der Wohnhäuser von Gour de l’Arche im Park von

der Raudier-Gebäude, lässt sich das Festival Ôrizons nieder

für einen Abschlussabend rund um das traditionelle Freiluftkino.

In einer familiären und herzlichen Atmosphäre können Groß und Klein

kommen zum Picknick oder zum Grillen, während sie auf den Film warten

der Film Azur et Asmar, der von den Familien ausgewählt wurde, wird unter freiem Himmel vorgeführt

des Viertels ausgewählt wurden.

