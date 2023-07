Partir en livre – Livre comme l’air Place Gordaine Bourges, 11 juillet 2023, Bourges.

Tout comme Hélène princesse intrépide, viens libérer le dragon qui est en toi ! A travers les histoires racontées, lues, touchées, goûtées, livre-toi aux livres en toute liberté. Livre comme l’air ! Des rêves pleins la tête et sous les doigts. La liberté partout, tout le temps, pour tous !.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Place Gordaine

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Just like Hélène, the intrepid princess, come and free the dragon inside you! Through stories told, read, touched and tasted, give yourself over to books in complete freedom. Book like air! Dreams in your head and under your fingers. Freedom everywhere, all the time, for everyone!

Al igual que Hélène, la intrépida princesa, ¡ven y libera al dragón que llevas dentro! A través de historias que puedes contar, leer, tocar y saborear, entrégate a los libros con total libertad. Los libros son como el aire Sueños en tu cabeza y bajo tus dedos. Libertad en todas partes, todo el tiempo, para todos

Befreie wie Helene, die furchtlose Prinzessin, den Drachen in dir! Durch die Geschichten, die erzählt, gelesen, berührt und probiert werden, kannst du dich den Büchern in aller Freiheit hingeben. Buch wie die Luft! Träume im Kopf und unter den Fingern. Freiheit überall, zu jeder Zeit, für alle!

