Baptêmes en voitures d’exception place godella, 14 mai 2023, Bailly. Baptêmes en voitures d’exception Dimanche 14 mai, 10h00 place godella entrée libre Vous aimez les voitures de collection, les voitures de prestige ? Venez rouler à leurs bords le dimanche 14 mai lors des « Baptêmes en Voitures d’exception » organisés au profit des enfants de l’Institut d’Education motrice (IEM) de Bailly par les clubs Rotary de Saint-Nom la Bretèche et Rotaract « Les Fous du Roy » avec le soutien de Bailly.

L’IEM scolarise les enfants qu’il accueille et leur apprend à vivre avec leurs handicaps. Le prix payé pour embarquer dans les voitures des Baptêmes lui permet de renouveler et d’améliorer ses équipements *

* Les Baptêmes 2022 ont permis de financer à hauteur de 6000 € l’achat d’un fauteuil roulant électrique et d’un robot serveur d’aliments à des personnes. place godella 17 rue de maule bailly Bailly 78870 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

