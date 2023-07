Marché aux Puces Place Godart Châlons-en-Champagne, 24 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Marché aux puces sur la place Godart, rue des Fripiers et rue Gambetta.

Retrouvez les brocanteurs et antiquaires professionnels. L’occasion pour vous de dénicher vos plus belles trouvailles et d’échanger avec de vrais passionnés..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Place Godart

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Flea market in Place Godart, Rue des Fripiers and Rue Gambetta.

Come and meet professional second-hand and antique dealers. This is your chance to unearth your best finds and talk to real enthusiasts.

Rastro en Place Godart, Rue des Fripiers y Rue Gambetta.

Venga a conocer a los vendedores profesionales de segunda mano y antigüedades. Esta es su oportunidad para desenterrar sus mejores hallazgos y hablar con verdaderos entusiastas.

Flohmarkt auf dem Godart-Platz, in der Rue des Fripiers und der Rue Gambetta.

Hier finden Sie professionelle Trödler und Antiquitätenhändler. Die Gelegenheit für Sie, Ihre schönsten Fundstücke aufzustöbern und sich mit echten Liebhabern auszutauschen.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne