Place aux musiciennes & musiciens amateurs ! Place Glotin Lorient, 21 juin 2023, Lorient.

Place aux musiciennes & musiciens amateurs ! Mercredi 21 juin, 16h00 Place Glotin

Le mercredi 21 juin, la Ville de Lorient vous invite à la Fête de la musique !

Cette année encore, les pratiques amateures seront mises à l’honneur, et donneront à voir et à entendre la vitalité de la scène musicale du pays lorientais : jazz ou rock, folk ou électro, blues, rap, hip-hop, chorales ou musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs, tous les styles sont à découvrir ; vous y trouverez forcément votre bonheur !

Place Glotin Rue Hyacinthe Glotin 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

©Ville de Lorient