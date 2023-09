La petite Pause concert + petit bal folk Place Giffard Langevin, Angers (49) La petite Pause concert + petit bal folk Place Giffard Langevin, Angers (49), 24 septembre 2023, . La petite Pause concert + petit bal folk Dimanche 24 septembre, 15h00 Place Giffard Langevin, Angers (49) Place Giffard Langevin, Angers (49) Place Giffard Langevin, 49000 Angers, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Place Giffard Langevin, Angers (49) Adresse Place Giffard Langevin, 49000 Angers, France Age max 110 Lieu Ville Place Giffard Langevin, Angers (49) latitude longitude 47.46274;-0.559544

Place Giffard Langevin, Angers (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//