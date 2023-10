MAMIE LÜGER place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 26 mars 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

D’après le roman de Benoît Philippon. Centenaire, féministe et tueuse en série. Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a pris d’assaut sa chaumière auvergnate.

Huit heures : le capitaine de police Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Lüger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d’artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de Veuve Noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors… Aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la Mamie, mais il sent qu’il va falloir creuser. Et pas qu’un peu.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Adultes

Mardi 2024-03-26 20:00:00 fin : 2024-03-26 . 10 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Based on the novel by Benoît Philippon. Centenarian, feminist and serial killer. Six in the morning: one-hundred-and-two-year-old Berthe guns down the squad of cops who have stormed her Auvergne cottage.

Eight o’clock: Police Captain Ventura begins the most astonishing police custody of his career. The grandmother with the Lüger empties her bag, and the story of her life is a firework display. There’s talk of murderers on the run, the Black Widow and a Nazi buried in her cellar. So… Confession or settling of scores? Ventura doesn’t know what kind of game Grandma is playing, but he knows he’ll have to dig deep. And not just a little.

Basada en la novela de Benoît Philippon. Una centenaria, una feminista y un asesino en serie. Seis de la mañana: Berthe, centenaria, dispara contra el pelotón de policías que ha irrumpido en su casa de campo de Auvernia.

Ocho de la mañana: el capitán de policía Ventura inicia la custodia policial más sorprendente de su carrera. La abuela de la Lüger vacía su bolso y la historia de su vida es un espectáculo de fuegos artificiales. Se habla de asesinos a la fuga, de la Viuda Negra y de un nazi enterrado en su sótano. Y entonces… ¿Una confesión o un ajuste de cuentas? Ventura no sabe a qué tipo de juego está jugando la abuela, pero sabe que va a tener que indagar más. Y no sólo un poco.

Nach dem Roman von Benoît Philippon. Hundertjährige, Feministin und Serienmörderin. Sechs Uhr morgens: Die zwölfhundertjährige Berthe schießt auf die Polizisten, die ihre Hütte in der Auvergne gestürmt haben.

Acht Uhr: Polizeihauptmann Ventura beginnt den atemberaubendsten Polizeigewahrsam seiner Karriere. Die Großmutter mit dem Lüger entleert ihre Tasche, und die Erzählung ihres Lebens ist ein Feuerwerk. Es geht um Mörder auf der Flucht, die Schwarze Witwe und einen Nazi, der in ihrem Keller begraben liegt. Also … Geständnis, Beichte oder Abrechnung? Ventura weiß nicht, was für ein falsches Spiel die Oma treibt, aber er spürt, dass er tiefer graben muss. Und nicht nur ein bisschen.

