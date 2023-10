POURTANT CHACUN TUE CE QU’IL AIME place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 23 février 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Pourtant chacun tue ce qu’il aime s’inscrit dans la quadrilogie de Camille Mutel qui interroge la place de l’autre et le geste comme ce qui nous relie à lui.

Pour cette nouvelle pièce elle continue à suivre le fil des saisons et écrit un rituel d’automne aussi puissant que délicat qui rend hommage à l’animal et au vivant. Elle transforme les gestuelles paysannes, notamment celles de tuer pour se nourrir – « cueillir le vivant » – en actes chorégraphiques, les honore comme faisant partie d’un cycle qui va de la naissance à la mort en passant par le fait de prendre soin. Les deux danseurs Kerem Gelebek et Philippe Chosson, tantôt chasseurs, cueilleurs ou semeurs, tantôt bêtes elles-mêmes, tissent une relation ténue à l’animal, plurielle et respectueuse. Parfois bourreaux, parfois complices, sauvages ou apprivoisés, ils dessinent un espace au fil de leur passage, marqué par leurs empreintes et leurs traces.

En écho au premier opus de la quadrilogie, Not I , inspirées par la culture japonaise chère à Camille Mutel où les rencontres qu’elle a faites dans les villages, les scènes se composent comme autant de variations qui saluent la possibilité d’un renouvellement, la métamorphose ; l’animal et son potentiel de résurrection.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2024-02-23 20:00:00 fin : 2024-02-23 . 10 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Pourtant chacun tue ce qu?il aime is part of Camille Mutel?s quadrilogy, which questions the place of the other and gesture as what connects us to them.

For this new piece, she continues to follow the seasons, writing an autumn ritual as powerful as it is delicate, paying homage to animals and living things. She transforms peasant gestures, particularly those of killing to feed oneself – « gathering the living » – into choreographic acts, honoring them as part of a cycle that extends from birth to death, via the act of caring. The two dancers Kerem Gelebek and Philippe Chosson, sometimes hunters, gatherers or sowers, sometimes beasts themselves, weave a tenuous relationship with the animal, plural and respectful. Sometimes executioners, sometimes accomplices, wild or tamed, they draw a space as they pass, marked by their footprints and traces.

Echoing the first opus of the quadrilogy, Not I , inspired by the Japanese culture so dear to Camille Mutel and the encounters she has had in the villages, the scenes are composed like so many variations that salute the possibility of renewal, metamorphosis; the animal and its potential for resurrection.

Pourtant chacun tue ce qu?il aime forma parte de la cuadrilogía de Camille Mutel, que se interroga sobre el lugar del otro y el gesto como lo que nos une a ellos.

Para esta nueva pieza, continúa siguiendo las estaciones, escribiendo un ritual otoñal tan poderoso como delicado, que rinde homenaje a los animales y a los seres vivos. Transforma los gestos rurales, en particular los de matar para alimentarse – « recoger lo vivo »- en actos coreográficos, honrándolos como parte de un ciclo que va del nacimiento a la muerte a través del acto de cuidar. Los dos bailarines Kerem Gelebek y Philippe Chosson, a veces cazadores, recolectores o sembradores, a veces los propios animales, tejen una tenue relación con los animales que es a la vez plural y respetuosa. A veces verdugos, a veces cómplices, salvajes o domesticados, diseñan un espacio a su paso, marcado por sus huellas y rastros.

Haciéndose eco de la primera obra de la cuadrilogía, Not I , inspirada en la cultura japonesa tan querida por Camille Mutel y en los encuentros que ha tenido en los pueblos, las escenas se componen como otras tantas variaciones que saludan la posibilidad de renovación, la metamorfosis, el animal y su potencial de resurrección.

Das Buch ist Teil der Quadrilogie von Camille Mutel, in der sie den Platz des anderen und die Geste als das, was uns mit ihm verbindet, hinterfragt.

In ihrem neuen Stück folgt sie weiterhin dem Lauf der Jahreszeiten und schreibt ein ebenso kraftvolles wie feinfühliges Herbstritual, das dem Tier und dem Lebendigen huldigt. Sie verwandelt bäuerliche Gesten, insbesondere die des Tötens, um sich zu ernähren – « das Lebendige pflücken » – in choreografische Handlungen und würdigt sie als Teil eines Zyklus, der von der Geburt über das Pflegen bis zum Tod reicht. Die beiden Tänzer Kerem Gelebek und Philippe Chosson, die mal als Jäger, Sammler oder Sämann und mal als Tiere selbst auftreten, schaffen eine zarte Beziehung zum Tier, die vielfältig und respektvoll ist. Manchmal sind sie Henker, manchmal Komplizen, wild oder zahm, sie zeichnen einen Raum, der von ihren Spuren und Abdrücken geprägt ist.

In Anlehnung an das erste Werk der Quadrilogie, Not I, und inspiriert von der japanischen Kultur, die Camille Mutel sehr am Herzen liegt, sowie von den Begegnungen, die sie in den Dörfern hatte, sind die Szenen wie Variationen aufgebaut, die die Möglichkeit der Erneuerung, die Metamorphose, das Tier und sein Wiederauferstehungspotenzial würdigen.

