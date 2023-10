SYRINX, UN REVE D’ENVOL place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 4 février 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Les Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse sont reconnus comme les plus grands imitateurs de chants d’oiseaux sans appeaux. Ils offrent un répertoire de milliers de sonorités d’oiseaux des cinq continents.

Ce programme est un voyage autour de ce thème des maîtres chanteurs : les oiseaux, qui sont peut-être à l’origine de la musique humaine et du chant. C’est une rencontre « Ancien et nouveau monde », entre l’Amérique précolombienne et Pierre Hamon (flûtes du monde), et la fantaisie unique des chanteurs d’oiseaux, sous le signe tutélaire de l’oiseau. Aussi loin qu’on puisse remonter dans la connaissance des premières civilisations de l’humanité, le son a toujours été une porte d’entrée dans les autres mondes et les oiseaux, des guides et des maîtres de cet univers sonore.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Dimanche 2024-02-04 16:00:00 fin : 2024-02-04 . 0 EUR.

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Les Chanteurs d?Oiseaux, Jean Boucault and Johnny Rasse are recognized as the world?s greatest imitators of bird song without bird calls. They offer a repertoire of thousands of bird sounds from all five continents.

This program is a journey around the theme of master singers: birds, who are perhaps at the origin of human music and singing. It is a meeting of « Old and New Worlds », between pre-Columbian America and Pierre Hamon (world flutes), and the unique fantasy of bird singers, under the tutelary sign of the bird. As far back as mankind?s earliest civilizations, sound has always been a gateway to other worlds, and birds have always been the guides and masters of this universe of sound.

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

Les Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault y Johnny Rasse son reconocidos como los mayores imitadores del canto de los pájaros sin reclamo. Ofrecen un repertorio de miles de sonidos de pájaros de los cinco continentes.

Este programa es un viaje en torno al tema de los maestros cantores: los pájaros, que quizá estén en el origen de la música y el canto humanos. Es un encuentro entre el Viejo y el Nuevo Mundo, entre la América precolombina y Pierre Hamon (flautas del mundo), y la fantasía única de los pájaros cantores, bajo el signo tutelar del pájaro. Desde las primeras civilizaciones de la humanidad, el sonido siempre ha sido una puerta de acceso a otros mundos, y los pájaros siempre han sido los guías y maestros de este universo sonoro.

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Teléfono: 03 29 42 22 22

Les Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault und Johnny Rasse sind als die größten Imitatoren von Vogelgesängen ohne Lockvögel bekannt. Sie bieten ein Repertoire von Tausenden von Vogellauten aus allen fünf Kontinenten an.

Dieses Programm ist eine Reise rund um das Thema der Meistersinger: Vögel, die vielleicht am Ursprung der menschlichen Musik und des Gesangs stehen. Es ist eine Begegnung der « Alten und Neuen Welt », zwischen dem präkolumbianischen Amerika und Pierre Hamon (Weltflöten) und der einzigartigen Fantasie der Vogelsänger unter dem Schutzzeichen des Vogels. Seit den frühesten Zivilisationen der Menschheit war der Klang immer ein Tor zu anderen Welten, und die Vögel waren die Führer und Meister dieses Klanguniversums.

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

Mise à jour le 2023-10-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES