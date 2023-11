LES TOILES MUSICALES #4 – ALFRED MANESSIER, PEINDRE LA LUMIERE place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 3 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Une expérience mêlant musique classique et la peinture d’Alfred Manessier en écho avec l’expo du Musée Pierre-Noël. La projection vidéo permet de se plonger au cœur des toiles, de révéler des détails insoupçonnés, les mouvements des images répondant aux rythmes du pianiste Bertrand Coynault.

Ce voyage musical fascinant s’imprègne d’ambiances comme l’atmosphère des préludes de Debussy, la chaleur de De Falla ou la grâce de Schubert. Il révèle aussi l’univers lumineux d’Alfred Manessier, considéré comme l’un des maîtres de la nouvelle École de Paris. Programme : Claude Debussy : 6 préludes extraits du livre 1 | Frédéric Chopin : 5 nocturnes (op. 15 n°1, op. 27 n°1 et 2, op. 48 n°1 et op. 55 n°1) | Jean-Sébastien Bach : 2 ème partie | Isaac Albeniz : Evocación | Manuel De Falla : Danse du feu |Franz Schubert : Impromptu op. 90 n°3.

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



An experience combining classical music and the paintings of Alfred Manessier, echoing the Musée Pierre-Noël exhibition. Video projection plunges you into the heart of the paintings, revealing unsuspected details, as the movements of the images respond to the rhythms of pianist Bertrand Coynault.

This fascinating musical journey is imbued with the atmosphere of Debussy?s preludes, the warmth of De Falla and the grace of Schubert. It also reveals the luminous universe of Alfred Manessier, considered one of the masters of the New School of Paris. Program: Claude Debussy: 6 preludes from Book 1 | Frédéric Chopin: 5 nocturnes (op. 15 no. 1, op. 27 no. 1 and 2, op. 48 no. 1 and op. 55 no. 1) | Johann Sebastian Bach: Part 2 | Isaac Albeniz: Evocación | Manuel De Falla: Danse du feu |Franz Schubert: Impromptu op. 90 no. 3.

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

Una experiencia que combina la música clásica y los cuadros de Alfred Manessier, haciéndose eco de la exposición del Museo Pierre-Noël. La proyección de vídeo le sumerge en el corazón de los cuadros, revelándole detalles insospechados, los movimientos de las imágenes responden a los ritmos del pianista Bertrand Coynault.

Este fascinante viaje musical está impregnado de la atmósfera de los preludios de Debussy, la calidez de De Falla y la gracia de Schubert. También revela el luminoso universo de Alfred Manessier, considerado uno de los maestros de la Nueva Escuela de París. Programa: Claude Debussy: 6 preludios del Libro 1 | Frédéric Chopin: 5 nocturnos (op. 15 nº 1, op. 27 nº 1 y 2, op. 48 nº 1 y op. 55 nº 1) | Johann Sebastian Bach: Parte 2 | Isaac Albeniz: Evocación | Manuel De Falla: Danse du feu |Franz Schubert: Impromptu op. 90 nº 3.

OFICINA DE RESERVAS DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

Ein Experiment, das klassische Musik und die Malerei von Alfred Manessier miteinander verbindet und ein Echo auf die Ausstellung des Pierre-Noël-Museums darstellt. Die Videoprojektion ermöglicht es, in die Gemälde einzutauchen und ungeahnte Details zu enthüllen. Die Bewegungen der Bilder antworten auf die Rhythmen des Pianisten Bertrand Coynault.

Diese faszinierende musikalische Reise durchdringt Stimmungen wie die Atmosphäre der Präludien von Debussy, die Wärme von De Falla oder die Anmut von Schubert. Sie enthüllt auch die leuchtende Welt von Alfred Manessier, der als einer der Meister der neuen Pariser Schule gilt. Programm : Claude Debussy : 6 Präludien aus Buch 1 | Frédéric Chopin : 5 Nocturnes (op. 15 Nr. 1, op. 27 Nr. 1 und 2, op. 48 Nr. 1 und op. 55 Nr. 1) | Johann Sebastian Bach : 2. Teil | Isaac Albeniz : Evocación | Manuel De Falla : Danse du feu |Franz Schubert : Impromptu op. 90 Nr. 3.

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

