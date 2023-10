REGARDE-MOI place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 24 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« Regarde-Moi », sur le chemin de la poésie, du concert live, de la marionnette et de la danse, est une réécriture du mythe d’Orphée à l’aune de notre XXI ème siècle. La puissante danse hip-hop et contemporaine de Lory Laurac croise les manipulations précises du marionnettiste Valentin Arnoux.

Ces deux-là guident l’âme, la marionnette, la voix d’Eurydice pour une remontée très rock vers le monde des vivants. Dans le mythe, le regard d’Orphée porte en lui la mort d’Eurydice et cette mort construit un être de chant et de poésie. Il a eu le courage de descendre aux enfers pour réclamer aux dieux son amour. Il en est remonté, l’a perdue une seconde fois mais jamais n’a cessé de chanter. Il chante l’amour, une poésie essentielle à nos vies, un acte intense de résilience. Aujourd’hui Eurydice fait entendre sa voix. Elle couvre celle du poète, celui que l’on chante depuis l’antiquité. C’est la voix d’une femme consciente du chemin qui court devant elle. Elle doit choisir, suivra-t-elle celui qui est venu la chercher et ainsi perpétuer une domination du masculin sur le féminin ? ou le poussera-t-elle à se retourner ?

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . 18 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« Regarde-Moi » is a rewriting of the Orpheus myth for the 21st century, combining poetry, live concert, puppetry and dance. Lory Laurac’s powerful hip-hop and contemporary dance meet the precise manipulations of puppeteer Valentin Arnoux.

These two guide the soul, the puppet and the voice of Eurydice on a rocking journey back to the world of the living. In the myth, Orpheus?s gaze carries Eurydice?s death within it, and this death builds a being of song and poetry. He had the courage to descend to the underworld to claim his love from the gods. He came back, lost her a second time, but never stopped singing. He sings of love, a poetry essential to our lives, an intense act of resilience. Today, Eurydice makes her voice heard. She covers the voice of the poet, the voice that has been sung since antiquity. It is the voice of a woman aware of the path that lies ahead. She must choose: will she follow the man who has come for her, perpetuating the domination of the masculine over the feminine? or will she push him to turn around?

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel : 03 29 42 22 22

« Regarde-Moi », una mezcla de poesía, concierto en directo, marionetas y danza, reescribe el mito de Orfeo para el siglo XXI. El poderoso hip-hop y la danza contemporánea de Lory Laurac se unen a las precisas manipulaciones del titiritero Valentin Arnoux.

Ambos guían el alma, la marioneta y la voz de Eurídice en un viaje espacial hacia el mundo de los vivos. En el mito, la mirada de Orfeo lleva en sí la muerte de Eurídice, y esta muerte crea un ser de canto y poesía. Tuvo el valor de descender a los infiernos para pedir a los dioses su amor. Volvió a subir, la perdió por segunda vez, pero nunca dejó de cantar. Canta al amor, una poesía esencial para nuestras vidas, un intenso acto de resistencia. Hoy Eurídice hace oír su voz. Abarca la voz del poeta, la voz que se canta desde la antigüedad. Es la voz de una mujer consciente del camino que tiene por delante. Debe elegir: ¿seguirá al hombre que ha venido a por ella, perpetuando la dominación de lo masculino sobre lo femenino, o le hará dar media vuelta?

RESERVAS OFICINA DE TURISMO SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Teléfono: 03 29 42 22 22

« Regarde-Moi » ist eine Neufassung des Orpheus-Mythos im 21. Jahrhundert, die auf dem Weg von Poesie, Live-Konzert, Puppenspiel und Tanz ist. Jahrhundert. Der kraftvolle zeitgenössische Hip-Hop-Tanz von Lory Laurac trifft auf die präzisen Manipulationen des Puppenspielers Valentin Arnoux.

Die beiden führen die Seele, die Puppe und die Stimme von Eurydike auf einem rockigen Weg zurück in die Welt der Lebenden. Im Mythos trägt Orpheus’ Blick den Tod von Eurydike in sich und dieser Tod erschafft ein Wesen des Gesangs und der Poesie. Er hatte den Mut, in die Unterwelt hinabzusteigen, um von den Göttern seine Liebe zu fordern. Er stieg wieder auf, verlor sie ein zweites Mal, hörte aber nie auf zu singen. Er singt von der Liebe, einer Poesie, die für unser Leben unerlässlich ist, einem intensiven Akt der Resilienz. Heute lässt Eurydike ihre Stimme hören. Sie ist die Stimme des Dichters, die seit der Antike gesungen wird. Es ist die Stimme einer Frau, die sich des Weges, der vor ihr liegt, bewusst ist. Sie muss sich entscheiden: Folgt sie dem Mann, der gekommen ist, um sie zu holen, und setzt damit die Herrschaft des Männlichen über das Weibliche fort? oder drängt sie ihn dazu, sich umzudrehen?

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry

88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tel.: 03 29 42 22 22

