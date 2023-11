PROJECTION : SABATON – THE WAR TO END ALL WARS place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 18 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Ce film d’animation musical est né du partenariat entre le groupe de heavy metal suédois Sabaton et le studio d’animation Yarnhub pour l’adaptation de leur dernier album « The War To End All Wars » sur le thème de la première guerre mondiale.

Le film est projeté en avant-première dans plus de 120 musées à travers le monde, dans le cadre de « History Rocks », une initiative de Sabaton pour promouvoir les musées et l’Histoire.

VOST. Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.. Tout public

Samedi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 15:30:00. 3 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



This animated musical film is the result of a partnership between Swedish heavy metal band Sabaton and animation studio Yarnhub to adapt their latest album « The War To End All Wars » on the theme of the First World War.

The film is being previewed in over 120 museums worldwide, as part of « History Rocks », a Sabaton initiative to promote museums and history.

VOST. Reservations required by phone or e-mail.

Esta película musical animada es el resultado de la colaboración entre la banda sueca de heavy metal Sabaton y el estudio de animación Yarnhub para adaptar su último álbum « The War To End All Wars » sobre el tema de la Primera Guerra Mundial.

La película se está preestrenando en más de 120 museos de todo el mundo como parte de « History Rocks », una iniciativa de Sabaton para promover los museos y la historia.

VOST. Reserva previa por teléfono o correo electrónico.

Dieser musikalische Animationsfilm entstand aus der Partnerschaft zwischen der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton und dem Animationsstudio Yarnhub für die Adaption ihres letzten Albums « The War To End All Wars » zum Thema des Ersten Weltkriegs.

Der Film wird in über 120 Museen weltweit im Rahmen von « History Rocks », einer Initiative von Sabaton zur Förderung von Museen und Geschichte, uraufgeführt.

VOST. Reservierung per Telefon oder E-Mail erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES