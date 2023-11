BEYROUTH HOTEL place Georges-Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, 10 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Présenté par Côté Jardin

Un auteur de théâtre échoue dans un modeste hôtel de Beyrouth. Ses interrogations

existentielles et futiles d’intello parisien se heurtent à la spontanéité et au goût de la vie

de la réceptionniste qui connaît pourtant l’état de guerre depuis toujours… Cette comédie

pleine de drôlerie et de subtilité raconte ainsi la rencontre de deux mondes et de leurs cultures, l’Orient et l’Occident, en même temps que celle d’une femme et d’un homme… Avec l’aide d’un complice musical inattendu et malicieux… Dans un ensemble de répliques percutantes, parfois hilarantes, mêlant dérision et tendresse, ce jeu de miroir plein d’énergie, parfois touchant, vient bousculer les certitudes de personnages drôles et attachants… Reste à savoir jusqu’où ?

RÉSERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 42 22 22. Tout public

Vendredi 2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 21:30:00. 10 EUR.

place Georges-Trimouille

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Presented by Côté Jardin

A playwright is stranded in a modest Beirut hotel. His existential

questions of a Parisian intellectual collide with the spontaneity and zest for life

of the receptionist, who has known about the war all her life… This comedy

full of humor and subtlety, tells the story of the meeting of two worlds and their cultures, East and West, as well as that of a woman and a man… With the help of an unexpected and mischievous musical accomplice… With the help of an unexpected and mischievous musical accomplice, this energetic and sometimes touching game of mirrors mixes derision and tenderness, shaking up the certainties of funny and endearing characters… The question is, how far?

RESERVATIONS OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 42 22 22

Presentado por Côté Jardin

Un dramaturgo acaba en un modesto hotel de Beirut. Sus preguntas existenciales

preguntas de un parisino empollón chocan con la espontaneidad y las ganas de vivir de una recepcionista

de la recepcionista, que conoce la guerra de toda la vida… Esta comedia

llena de humor y sutileza, narra el encuentro de dos mundos y sus culturas, Oriente y Occidente, así como el de una mujer y un hombre… Con la ayuda de un cómplice musical inesperado y travieso… Con la ayuda de un cómplice musical inesperado y travieso… En una serie de líneas contundentes, a veces hilarantes, mezclando burla y ternura, este enérgico y a veces conmovedor juego de espejos trastorna las certezas de unos personajes divertidos y entrañables… La pregunta es, ¿hasta dónde?

RESERVAS OFICINA DE TURISMO DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 42 22 22

Angeboten von Côté Jardin

Ein Theaterautor strandet in einem bescheidenen Hotel in Beirut. Seine Fragen

eines Pariser Intellektuellen prallen auf die Spontaneität und Lebensfreude der Gastgeberin

der Rezeptionistin, die den Kriegszustand seit jeher kennt… Diese Komödie

voller Witz und Subtilität erzählt so von der Begegnung zweier Welten und ihrer Kulturen, dem Orient und dem Okzident, und gleichzeitig von der Begegnung einer Frau und eines Mannes… Mit der Hilfe eines unerwarteten und schelmischen musikalischen Komplizen… In einer Reihe von schlagkräftigen, manchmal urkomischen Repliken, die Spott und Zärtlichkeit miteinander verbinden, erschüttert dieses energiegeladene, manchmal rührende Spiegelbild die Gewissheiten von lustigen und liebenswerten Charakteren… Die Frage ist nur, wie weit?

RESERVIERUNGEN OFFICE DU TOURISME SAINT-DIE-DES-VOSGES

2 Pl. Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 42 22 22

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES