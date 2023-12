Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Place Georges Pompidou Mauriac Catégories d’Évènement: Cantal

Mauriac Marché hebdomadaire Place Georges Pompidou Mauriac, 28 octobre 2023, Mauriac. Mauriac Cantal

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-28 08:00:00

fin : 2023-10-28 12:30:00 Marché hebdomadaire tous les samedis matin. Retrouvez nos producteurs locaux et autres commerçants sur la place Georges Pompidou..

Marché hebdomadaire tous les samedis matin. Retrouvez nos producteurs locaux et autres commerçants sur la place Georges Pompidou. .

Place Georges Pompidou

Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme du Pays de Mauriac Détails Catégories d’Évènement: Cantal, Mauriac Autres Code postal 15200 Lieu Place Georges Pompidou Adresse Place Georges Pompidou Ville Mauriac Departement Cantal Lieu Ville Place Georges Pompidou Mauriac Latitude 45.217733 Longitude 2.331826 latitude longitude 45.217733;2.331826

Place Georges Pompidou Mauriac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauriac/