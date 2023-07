Concert The Memory Box Place Georges Perriod La Garde-Adhémar, 13 juillet 2023, La Garde-Adhémar.

La Garde-Adhémar,Drôme

The Memory Box : Trois chanteuses instrumentistes et un contrebassiste swinguent sur un répertoire jazz des années 40 – 60 et entraînent le public dans la danse….

2023-07-13 20:00:00

Place Georges Perriod

La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Memory Box: Three singer-instrumentalists and a double-bass player swing to a jazz repertoire from the 40s and 60s and get the audience dancing…

The Memory Box: tres vocalistas femeninas y un contrabajista bailan al ritmo de un repertorio de jazz de los años 40 y 60 y hacen bailar al público…

The Memory Box: Drei Instrumental-Sängerinnen und ein Kontrabassist swingen über ein Jazz-Repertoire der 40er – 60er Jahre und reißen das Publikum mit…

