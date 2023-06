Oncle Jam à Mouffetard place Georges Moustaki Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Oncle Jam à Mouffetard place Georges Moustaki Paris, 21 juin 2023, Paris. Oncle Jam à Mouffetard Mercredi 21 juin, 20h30 place Georges Moustaki Oncle Jame pour la fête de la musique va ambiancer Mouffetard, place Georges Moustaki devant l’église St Médard.

Une merveilleuse chanteuse acompagnée de ses sept musiciens: batterie, basse, guitare, piano, section de cuivres

Avec Oncle Jam, la musique, c’est du funk, de la soul, de la fête, tu vas dodeliner, tu vas danser, remuer, chanter. place Georges Moustaki place Georges Moustaki paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Île-de-France Devant l’église St Médard Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

