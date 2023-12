Piste de luge Place Georges Mandel Soulac-sur-Mer, 1 décembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Animations organisées par la mairie. Hors vacances : scolaires les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 12h30 et de 15h à 18h..

2023-12-23 fin : 2024-01-08 12:30:00. EUR.

Place Georges Mandel

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Animations organized by the town hall. Out of vacations: school Wednesdays, Saturdays and Sundays from 11am to 12:30pm and from 3pm to 6pm.

Actividades organizadas por el ayuntamiento. Fuera de las vacaciones: los miércoles, sábados y domingos escolares de 11 a 12.30 y de 15 a 18 horas.

Von der Stadtverwaltung organisierte Animationen. Außerhalb der Ferien: Schulferien mittwochs, samstags und sonntags von 11:00 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Médoc Atlantique