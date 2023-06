UN MIDI, UN REGARD : Andrea Ravo Mattoni Place Georges Lyon Lille, 9 juin 2023, Lille.

Street artist parmi les plus en vue, Andrea Ravo Mattoni a la particularité de reproduire les chefs-d’œuvre des musées sur les murs des villes.

L’artiste et graffeur italien nous invite à échanger avec lui devant la fresque qu’il réalise entre les rues Jean Bart et de Bruxelles, d’après le tableau de Lionello Spada, «Joseph et la fille de Putiphar». On se retrouve là-bas ?

Rendez-vous sur place, au coin des rues Jean Bart et de Bruxelles à Lille.

En partenariat avec le Collectif Renart.

Place Georges Lyon Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-06-09T12:30:00+02:00 – 2023-06-09T13:30:00+02:00

© Photo Collectif Renart