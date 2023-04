Mai à Vélo à Roncherolles Place Georges Lormier Roncherolles-sur-le-Vivier Catégories d’évènement: Roncherolles-sur-le-Vivier

Seine-Maritime

Mai à Vélo à Roncherolles Place Georges Lormier, 3 juin 2023, Roncherolles-sur-le-Vivier. Mai à Vélo à Roncherolles Samedi 3 juin, 09h00 Place Georges Lormier Entrée libre, gratuit. Les objectifs sont de lever les freins à la pratique du vélo, de réfléchir à nos déplacements et aux aménagements à mettre en place pour inciter à se déplacer en vélo, le tout autour d’ateliers pour se mettre en mouvement !

9h-12h : circuite vélo grand public entre Roncherolles-sur-le-Vivier et Préaux

14h-17h : village d’animations autour du vélo

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera de 14h à 17h avec ;

• Un atelier mobile d’autoréparation, animé par V-Hello

• La mise à disposition de jeux pédagogiques autour du vélo par La Métropole Rouen Normandie

Avec la participation de la Vélostation mobile de la Métropole Rouen Normandie de 14h à 17h. Place Georges Lormier Roncherolles sur le vivier Roncherolles-sur-le-Vivier 76160 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

