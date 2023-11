L’Huître en Fête Place Georges Lemaigre Dubreuil Solignac, 4 novembre 2023, Solignac.

Solignac,Haute-Vienne

De 9h à 18h.

Cette année, l’édition de L’Huître en Fête aura lieu le samedi 4 novembre 2023 sur la place Georges Dubreuil à Solignac de 9h00 à 18h00.

Restauration sur place ou à emporter.

Moules frites, crépinettes, crêpes . . ..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

Place Georges Lemaigre Dubreuil

Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 9am to 6pm.

This year’s edition of L’Huître en Fête will take place on Saturday November 4, 2023 on Place Georges Dubreuil in Solignac from 9am to 6pm.

Catering on site or to take away.

Moules frites, crépinettes, crêpes …

De 9 de la mañana a 6 de la tarde.

La edición de este año de L’Huître en Fête tendrá lugar el sábado 4 de noviembre de 2023 en la plaza Georges Dubreuil de Solignac, de 9.00 a 18.00 h.

Restauración in situ o para llevar.

Moules frites, crépinettes, crêpes …

Von 9 bis 18 Uhr.

Die diesjährige Ausgabe von L’Huître en Fête findet am Samstag, den 4. November 2023 auf dem Platz Georges Dubreuil in Solignac von 9.00 bis 18.00 Uhr statt.

Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen.

Moules frites, Crépinettes, Crêpes . . .

