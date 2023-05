Bal des Pompiers Place Georges Henry, 14 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Les sapeurs pompiers de Puy-l’Evêque ont le plaisir de vous conviez à leur bal du 14 juillet .

Repas dansant suivi d’un feu d’artifice

Ils vous attendent dès 19h sur la place George Henry à Puy-l’Evêque..

2023-07-14 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-14 . EUR.

Place Georges Henry

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The firemen of Puy-l’Evêque have the pleasure to invite you to their ball of July 14.

Dinner and dance followed by fireworks

They wait for you from 7 pm on the place George Henry in Puy-l’Evêque.

El cuerpo de bomberos de Puy-l’Evêque tiene el placer de invitarle a su baile del 14 de julio.

Cena y baile seguidos de fuegos artificiales

Le esperan a partir de las 19 h en la plaza George Henry de Puy-l’Evêque.

Die Feuerwehr von Puy-l’Evêque freut sich, Sie zu ihrem Ball am 14. Juli einladen zu können.

Es gibt ein Tanzessen mit anschließendem Feuerwerk

Sie erwarten Sie ab 19 Uhr auf dem Place George Henry in Puy-l’Evêque.

