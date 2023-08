Salon de l’artisanat et du bien-être Place Georges Escande Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne Salon de l’artisanat et du bien-être Place Georges Escande Fumel, 17 septembre 2023, Fumel. Fumel,Lot-et-Garonne Salon organisé par l’association Les Pitchouns de Fumel. 100 % fait main

100 % made in France

100 % artisanal

100 % bien-être Buvette sur place..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Place Georges Escande Salle Jean Goujon

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



100 % Wohlbefinden Erfrischungsgetränke vor Ort.

