La Color Run des fêtes de l’automne Place Georges Dufau Biscarrosse, 21 octobre 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Bienvenue à la Color Run Familiale, un événement amusant et coloré organisé avec l’aide de l’amicale des sapeurs pompiers de Paris ! Cette course non compétitive se veut familiale et festive. C’est l’occasion parfaite de s’amuser, se dépenser et de passer un moment inoubliable en plein air !

Le parcours de la Color Run est un circuit de 2 km avec des lancés de poudre pour finir coloré. Les poudres utilisées sont de l’amidon de maïs avec des colorants naturels. Vous pourrez profiter de l’ambiance tout en vous amusant avec votre famille.

Réservation obligatoire en ligne sur notre site web ou en Office de tourisme. une partie des gains sera reversée à une association.

Bon à savoir

Prévoir un Tee Shirt blanc,

Lunettes et poudre colorés fournies

Accessible aux enfants à partir de 6 ans

Tarif : 5€ à partir de 12 ans

Gratuit pour les – de 12 ans.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Place Georges Dufau

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Color Run Familiale, a fun and colorful event organized with the help of the Amicale des sapeurs pompiers de Paris! This non-competitive race is both family-friendly and festive. It’s the perfect opportunity to have fun, get active and spend some unforgettable time outdoors!

The Color Run course is a 2 km circuit, with powder tosses to finish colored. The powders used are cornstarch with natural dyes. Enjoy the atmosphere and have fun with your family.

Reservations required online on our website or at the Tourist Office. Part of the proceeds will be donated to a charity.

Good to know

Bring a white T-shirt,

Glasses and colored powder provided

Accessible to children aged 6 and over

Price: 5? for children aged 12 and over

Free for children under 12

Bienvenido a la Color Run Familiale, un evento divertido y colorido organizado con la ayuda de la Amicale des sapeurs pompiers de Paris Esta carrera no competitiva está diseñada para ser familiar y festiva. Es la ocasión perfecta para divertirse, hacer deporte y pasar un rato inolvidable al aire libre

El recorrido de la Color Run es un circuito de 2 km, con lanzamiento de polvos para terminar en color. Los polvos utilizados son de almidón de maíz con colorantes naturales. Podrá disfrutar del ambiente mientras se divierte con su familia.

Las reservas deben hacerse en línea a través de nuestra página web o en la Oficina de Turismo. Parte de la recaudación se donará a una organización benéfica.

Conviene saber

Traiga una camiseta blanca,

Gafas y polvos de colores incluidos

Accesible para niños a partir de 6 años

Precio: 5? para niños a partir de 12 años

Gratis para menores de 12 años

Willkommen beim Color Run Familiale, einer lustigen und farbenfrohen Veranstaltung, die mit Hilfe des Freundeskreises der Feuerwehr von Paris organisiert wird! Dieser nicht wettbewerbsorientierte Lauf ist als Familien- und Festveranstaltung gedacht. Er ist die perfekte Gelegenheit, Spaß zu haben, sich auszupowern und einen unvergesslichen Moment im Freien zu verbringen!

Die Strecke des Color Run ist ein 2 km langer Rundkurs mit Pulverwürfen, um am Ende farbig zu werden. Die verwendeten Pulver bestehen aus Maisstärke mit natürlichen Farbstoffen. Sie können die Atmosphäre genießen und sich gleichzeitig mit Ihrer Familie amüsieren.

Reservierungen sind erforderlich und können online auf unserer Website oder im Tourismusbüro vorgenommen werden. ein Teil des Gewinns wird an einen Verein gespendet.

Gut zu wissen

Ein weißes T-Shirt vorsehen,

Brille und farbiger Puder werden bereitgestellt

Zugänglich für Kinder ab 6 Jahren

Preis: 5 ? für Kinder ab 12 Jahren

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Grands Lacs