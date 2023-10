Fêtez Halloween à Pau Place Georges Clemenceau Pau, 31 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Mardi 31 octobre de 10h à 21h, l’ambiance d’Halloween s’empare de la place Clemenceau et du centre-ville ! Seul, en famille ou entre amis, profitez de nombreuses animations qui feront frissonner de plaisir petits et grands.

À partir de 10h, rendez-vous est donné aux petits monstres, sorciers et citrouilles en tous genres pour une journée d’animations et de jeux :

stand maquillage (qui fait peur !) ;

jeu en réalité virtuelle « chasse aux citrouilles » : téléchargez l’application Pau3D et déambulez dans un village animé à la découverte de citrouilles pour reconstituer un mot caché ;

jeux gonflables (mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre) ;

élection du meilleur déguisement ;

caravane hantée pour repartir avec une petite photo souvenir ;

et bien sûr des bonbons pour les plus sages !

Pour terminer la journée, un « bal des sorciers » orchestré par Radio Inside est organisé de 19h à 21h.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

Place Georges Clemenceau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Tuesday, October 31, from 10am to 9pm, the Place Clemenceau and the town center will be in the mood for Halloween! Alone, with family or friends, enjoy a wide range of activities that will thrill young and old alike.

Starting at 10 a.m., monsters, witches and pumpkins of all kinds are invited to join us for a day of fun and games:

make-up booth (scary!) ;

pumpkin hunt » virtual reality game: download the Pau3D application and wander through an animated village to find pumpkins and piece together a hidden word;

inflatable games (Tuesday October 31 and Wednesday November 1) ;

election of the best costume ;

haunted caravan to take home a souvenir photo;

and, of course, sweets for the wisest!

To round off the day, a « witches’ ball » orchestrated by Radio Inside will be held from 7pm to 9pm

El martes 31 de octubre, de 10:00 a 21:00 h, la plaza Clemenceau y el centro de la ciudad se llenarán de Halloween Solo, en familia o con amigos, disfrute de un sinfín de actividades que harán las delicias de grandes y pequeños.

A partir de las 10 de la mañana, los pequeños monstruos, brujas y calabazas de todo tipo están invitados a una jornada de juegos y diversión:

puesto de maquillaje (¡de miedo!) ;

juego de realidad virtual « caza de calabazas »: descárguese la aplicación Pau3D y recorra un pueblo animado para encontrar calabazas y descifrar una palabra oculta;

juegos hinchables (martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre) ;

elección del mejor disfraz

una caravana encantada donde podrá llevarse una foto de recuerdo;

y, por supuesto, ¡dulces para los que mejor se porten!

Para rematar la jornada, de 19:00 a 21:00 horas se celebrará un « baile de brujas » orquestado por Radio Inside

Am Dienstag, den 31. Oktober von 10:00 bis 21:00 Uhr herrscht auf dem Place Clemenceau und im Stadtzentrum Halloween-Stimmung! Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, genießen Sie die zahlreichen Animationen, die Groß und Klein vor Freude erschaudern lassen.

Ab 10 Uhr treffen sich kleine Monster, Hexen und Kürbisse aller Art zu einem Tag voller Animationen und Spiele:

schminkstand (der Angst macht!) ;

virtual-Reality-Spiel « Kürbisjagd »: Laden Sie die App Pau3D herunter und schlendern Sie durch ein belebtes Dorf, um Kürbisse zu entdecken und ein verstecktes Wort zusammenzusetzen;

aufblasbare Spiele (Dienstag, 31. Oktober und Mittwoch, 1. November) ;

wahl des besten Kostüms ;

spukkarawane, um ein kleines Erinnerungsfoto mit nach Hause zu nehmen ;

und natürlich Süßigkeiten für die bravsten Kinder!

Zum Abschluss des Tages findet von 19.00 bis 21.00 Uhr ein « Hexenball » statt, der von Radio Inside organisiert wird

